Ce a discutat conducerea ASD cu administrația publică locală Călugăr?

Astăzi, 6 aprilie 2022, se împlinesc 78 de ani de la eliberarea orașului Orhei de sub ocupația fascistă în cadrul operațiunii Uman-Botoșani. Potrivit istoricilor, această operațiune militară reprezintă una dintre cele mai complicate și ilustre operațiuni din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, informează PROVINCIAL. Orheiul aflat sub ocupație din iulie 1941 și până în