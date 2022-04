Creșterea exportului produselor moldoveneșt pe piața UE, remarcat în cadrul vizitei Nataliei Gavrilița din Varșovia

12:50

VIDEO // Lac „de sânge" în fața Ambasadei Rusiei din Lituania: Imaginile protestului inedit din Vilnius au devenit virale Lacul din fața Ambasadei Rusiei din capitala Lituaniei a fost colorat în roșu, în semn de protest față de războiul din Ucraina. Imaginile cu medaliata olimpică a Lituaniei Ruta Meilutite înotând în apa sângerie au devenit virale. Swimming Through • The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by R...