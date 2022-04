Purtătorul de cuvânt al lui Putin recunoaște pierderi militare semnificative în Ucraina: „Este o tragedie uriașă pentru noi”

Moscova a recunoscut joi că are „pierderi semnificative” în cadrul armatei sale dislocate în Ucraina, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, fără a le cuantifica, potrivit AFP, citat de HotNews. „Am suferit pierderi militare semnificative”, a spus Peskov într-un interviu pentru Sky News din Marea Britanie. „Este o tragedie uriașă pentru noi”, a adăugat el. "We have significant losses of troops". • Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a "huge tragedy to...

