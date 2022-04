Vârsta potrivită pentru tratament ortodontic. Pot maturii să corecteze alinierea dentară?

09:30

Sursele de vitamina C sunt legumele și fructele proaspete printre care, banalul pătrunjel se pare că are cea mai mare concentrație de vitamina C, mai mult decât celebrele citrice. Mai mult decât atât, vitamina C a fost obiect de studiu mulți ani și se știe că este implicată și în formarea vaselor de sânge, a […]