Rusia a fost suspendată din componența Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Alaiba: „Țara noastră a votat pentru”

17:00

Procuratura anticorupție a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unei avocate din Chișinău pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. Aceasta este acuzată că, în decembrie 2021, reprezentând interesele unor cliente, reținute în cadrul unei cauze penale, în vederea aplicării acestora a unei măsuri preventive sub formă de arest la domiciliu, […] The post O avocată din Chișinău a cerut 10 mii EUR de la clienții ei, pentru a-i plasa în arest la domiciliu appeared first on NewsMaker.