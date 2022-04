Proteste „aranjate” de 7 aprilie. Cine se face vinovat?

17:40

Brebenelul (Corydalis cava sau C. Bulbosa) este o planta erbacee, perena, cu flori purpurii, rosii-violete si alb-galbui, cu petale „su­date” in forma de cupa, ca la gura-leului, si doua frun­ze petiolate lung. Florile apar la inceputul lunii aprilie si le putem intalni in padurile de campie, scrie sfatnaturist.ro. In scop terapeutic, de la planta se […] Articolul Brebenelul – ce beneficii are dacă este administrat corespunzător apare prima dată în AgroTV.