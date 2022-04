PG, despre rezultatele investigațiilor pe cauza penală a lui Popov: 12 percheziții, 4 expertize judiciare și 26 de audieri

10:00

Transnistria afirmă că nu are intenții militare în raport cu Ucraina și neagă că ar efectua pregătiri pe aerodrom pentru a primi avioane rusești. Declarația a fost prezenattă miercuri, 6 aprilie, de așa-zisul minister de Externe din stânga Nistrului. Potrivit declarației, poziția regiunii transnistrene are un caracter neschimbător, iar toți cetățenii, atât locuitorii regiunii, cât …