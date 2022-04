Administratorul USAID: Cetățenii R.Moldova și-au deschis casele și inimile pentru refugiații ucraineni

17:10

Crematoriul mobil adus de trupele rusești ar fi început să fie folosit miercuri în Mariupol pentru a șterge urmele crimelor de război, a declarat primarul portului Vadim Boychenko citat de Nexta, preluată de hotnews. Potrivit acestuia, este posibil ca zeci de mii de oameni să fi murit în Mariupol și să fie incinerați pentru a șterge urmele crimelor comise de sodalții ruși. Mobile crematoria in #Mariupol • Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started o...