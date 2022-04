VIDEO/ Protest în Berlin! Protestatarii s-au întins pe jos pentru a aminti de victimele din Ucraina

Protest în faţa Parlamentului din Germania! Mii de oameni au manifestat faţă de invazia rusă în Ucraina. Pentru a aminti de civilii paşnici care şi-au pierdut viaţa de la începutul conflictului, protestatarii s-au întins pe gazonul din faţa clădirii, notează protv.ro. In #Berlin, #Germany, hundreds of people joined a #protest rally on Wednesday to demand …

