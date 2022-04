Cîte continente există pe Pămînt și care sunt acestea?

01:00

Pomelo este un fruct care face parte din familia citricielor, fiind chiar cel mai mare din aceasta categorie, informează Noi.md cu referire la doc.ro.OrigineOriginar din Asia de Sud Est, pomelo s-a raspandit in intreaga lume in ultimii ani, gratie beneficiilor pe care le are pentru sanatate. Din punct de vedere nutritional, pomelo este un fruct valoros, fiind bogat in vitamina C, potasiu,