Serviciul Vamal a primit o donație din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

După ce Jurnal TV a relatat săptămâna trecută despre licitația de la întreprinderea de stat ”Termoelectrica” câștigată de o firmă locală în parteneriat cu o companie rusă aflată sub sancțiuni internaționale, subiectul a fost comentat și de președintele Maia Sandu. Șefa statului a declarat astăzi că Guvernul încă nu a semnat contractul cu cele două firme ce urmează să reabiliteze două două blocuri energetice de la ”Termoelectrica”. Potrivit ei, Guvernul nu prea are spațiu de manevră, iar compania rusă, chiar dacă se află sub sancțiuni, este unica în măsură să livreze piesele necesare pentru ”Termoelectrica”.