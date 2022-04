Cameron Diaz, despre nașterea la vârsta 47 de ani: „Trebuie să trăiesc până la 107”

13:20

Cristiano Ronaldo este un împătimit al mașinilor scumpe, iar colecției sale i se va alătura un nou exemplar în acest an. Este vorba despre un Bugatti Centodieci, un model exclusivist, produs în doar 10 exemplare, pentru care Cristiano Ronaldo a trebuit să plătească 8 milioane de euro, transmite digisport.ro Cristiano Ronaldo a cumpărat mașina în 2020, însă o va primi în acest an, pentru că au fost necesare mai multe runde de teste. Centodieci are un motor W16, de 8 litri, și 1.600 de cai putere,...