Circa 240 de mii de dolari și 8 mii de euro, depistați la vamă într-un camion

10:40

Sancţiunile financiare impuse Rusiei ameninţă să reducă dominaţia dolarului american şi ar putea avea ca rezultat un sistem monetar internaţional mai fragmentat, a avertizat Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), într-un interviu acordat publicaţiei Financial Times (FT), transmite Reuters. Rusia se confruntă cu o... The post FMI: Sancţiunile impuse Rusiei ameninţă să reducă supremaţia dolarului appeared first on Portal de știri.