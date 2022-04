Opinii: UE ajută R. Moldova pentru că are nevoie de stabilitate la granițe

Uniunea Europeană are nevoie de stabilitate și prosperitate la granițe. Este opinia comentatorului politic Anatol Țăranu, potrivit căruia ajutorul financiar consistent anunțat la Berlin de către statele europene are menirea de a susține dezvoltarea economică a Republicii Moldova și de a majora veniturile populației. De asemenea, reprezentanții PAS spun că asistența financiară anunțată la Berlin […] Articolul Opinii: UE ajută R. Moldova pentru că are nevoie de stabilitate la granițe apare prima dată în SafeNews.

