Cum pot spori europenii presiunea pe Putin prin reglarea termostatelor cu un grad mai jos?

Reducerea încălzirii cu 1 grad C în clădirile rezidenţiale din UK ar duce la scăderea cu 10% a facturilor de energie pe an, potrivit Energy Savings Trust. Poate că reducerea temperaturii de încălzire a locuinţelor şi clădirilor comerciale cu un singur grad C nu pare un gest impresionant când mii de oameni sunt ucişi în […] Articolul Cum pot spori europenii presiunea pe Putin prin reglarea termostatelor cu un grad mai jos? apare prima dată în Bani.md.

