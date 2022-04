National Gallery din Londra a schimbat titlul tabloului lui Degas ''Dansatoare ruse''

23:00

Compozitoarea de origine bulgară Penka Kouneva a scris şapte din cele 14 capitole ale albumului "Women Warriors - The Voices of Change", recompensat cu un premiu Grammy la categoria dedicată celui mai bun compendiu clasic, informează Noi.md cu referire la agerpres.ro.Cea de-a 64-a ceremonie anuală a Premiilor Grammy a avut loc duminică seara la Grand Garden Arena din Las Vegas.Kouneva a co