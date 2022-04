Șeful Delegației UE la Chișinău: „Republica Moldova e prea vulnerabilă ca să aplice sancțiuni de rând cu UE”

17:50

Daniil Medvedev, interzis la Wimbledon? Măsurile pregătite de britanici pentru a sancționa Rusia All England Club, organizatorul turneului de Grand Slam de la Wimbledon, ia în calcul să interzică dreptul de participare pentru sportivii ruși și bieloruși, din cauza invaziei ruse din Ucraina. Statutul independent pe care îl are All England Club permite aplicarea unor sancțiuni, fără posibilitatea unor repercusiuni din partea ATP și WTA. Organizatorii turneului de la Wimbledon se tem de implicațiil...