Culturile agricole pot fi puse în pericol de înghețurile prognozate

13:20

Pentru a-și salva copiii de ororile războiului, și pentru a se asigura că vor primi ajutor în cazul în care vor rămâne orfani, părinții ucraineni apelează la soluții disperate, informează observatornews.ro A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost […]