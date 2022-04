Ce au stabilit secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova de la București și ministrul Culturii de la Chișinău

15:20

Academicianul Ioan-Aurel Pop a fost ales marți într-un nou mandat de președinte al Academiei Române, cu durata de patru ani. Alegerile au avut loc prin vot secret, în cadrul Adunării Generale întrunite în Aula Academiei Române. Astfel, Adunarea Generală a Academiei Române, alcătuită din membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare, și-a exprimat opțiunea cu o majoritate de 142 de voturi din 157 exprimate. Ulterior, academicianul Ioan-Aurel Pop, reales într-un nou mandat de președinte al Academiei Române, a menționat că încrederea acordată de membrii Adunării Generale reprezintă o mare răspundere. „Realegerea a fost dificilă pentru mine, în primul rând ca decizie de a candida, pentru că e o foarte mare răspundere. Președinția Academiei Române e o răspundere excepțională. În ochii poporului român, Armata, Biserica și Academia sunt instituții iubite, de la care se așteaptă foarte mult și asta înseamnă că președintele Academiei are o răspundere extraordinară în fața Adunării Generale, adică în fața colegilor academicieni, dar și în fața societății. Pentru că la noi, la români, Academia este o instituție care e „suflet din sufletul neamului”, cum ar zice George Coșbuc, adică prezentă în viața socială, o instituție care oferă soluții pentru rezolvarea unor probleme din societate, în primul rând legate de învățământ, de sănătate, de cultură, de promovarea valorilor, de nivelul de educație ș.a.m.d. Așadar, este o onoare deosebită pe care mi-au confirmat-o colegii mei, dar e și o mare răspundere pe umerii mei și sper, nădăjduiesc să pot face față și să răspund încrederii cu care m-au înconjurat”, a declarat președintele Academiei Române pentru Agerpres. El a precizat că în noul mandat va continua proiectele strategice al prestigiosului for de consacrare, dar și sprijinirea tinerilor. „Sunt proiecte strategice ale Academiei Române - care merg înainte - privind cercetarea științifică, consacrarea celor mai importante valori, acordarea titlurilor de doctor și doctor abilitat celor mai buni dintre candidați. Merg înainte strategic liniile directoare ale Academiei. Avem și noutăți, de exemplu sprijinirea tinerilor. Academia Română are legături cu elevii. Secretarul general, academicianul Dumitrache a promovat ideea premierii tinerilor, ideea încurajării lor. Tinerii elevi vin spre Academia Română, iar unii dintre ei, cei mai buni, primesc burse din partea Academiei, sunt încurajați să devină studenți eminenți, studiind pe cât se poate în România și să îngroașe apoi numărul cercetătorilor institutelor Academiei”, a spus Ioan-Aurel Pop. Membru corespondent al Academiei Române din anul 2001 în cadrul Secției de științe istorice și arheologie și membru titular din anul 2010, profesorul Ioan-Aurel Pop a deţinut primul mandat de preşedinte al celui mai înalt for de consacrare ştiinţifică şi culturală al ţării în perioada 2018 - 2022, în urma alegerilor desfășurate pe data de 5 aprilie 2018. Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, este doctor în istorie şi profesor al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialist în istorie medievală şi în evoluţia instituţiilor medievale, paleografie latină şi istoria Transilvaniei. A fost profesor asociat la Universitatea din Pittsburgh (1991 - 1992) şi profesor invitat la INALCO Paris (1998), Universitatea din Trento (2001) şi Universitatea Ca'Foscari din Veneţia (2003 - 2008). În perioada 1993 - 2018 a deţinut funcţia de director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române, iar între anii 2012 - 2020 a fost rector al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. În anul 1999 a fost ales membru corespondent al Academiei Europene de Ştiinţe, Litere şi Arte din Paris, iar în 2013 a devenit membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Artă din Salzburg. Menționăm că la 1/13 aprilie 1866, după Unirea Principatelor Române, se înființa la București una dintre primele instituții fundamentale pentru consolidarea statului român modern, Societatea Literară Română, reorganizată un an mai târziu în Societatea Academică Română și transformată în anul 1879 în Academia Română. Conform statutului, alegerea președintelui Academiei Române are loc în prima decadă din luna aprilie, după data de 4 aprilie când este celebrată Ziua Academiei Române. Articolul Acad. Ioan-Aurel Pop a fost reales președinte al Academiei Române apare prima dată în InfoPrut.