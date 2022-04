Fermierii sunt indignați de faptul că Guvernul nu le va acorda compensații pentru îngrășăminte

21:50

Fermierii sunt nemulțumiți de decizia Guvernului PAS de a tăia peste 8 milioane de lei din subvențiile prevăzute în acest an pentru tehnica agricolă și de a acorda subvenții pentru tehnica mică. Tatiana Pavliuc este agricultor din zona de Nord a țării ce are în gestiune peste 1600 de hectare de pământ. Femeia susține că modificările sunt în defavoarea dezvoltării agriculturii moderne, întrucât tehnica performantă este de capacități mult mai mari și are și costuri enorme, iar aceste limite de cap...