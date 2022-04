PSRM a organizat la Cahul un miting în susținerea președintelui raionului Marcel Cenușă

09:40

Avansul tehnologic ne ajută, în prezent, să demontăm orice încercare disperată a Kremlinului de a falsifica realitatea, scrie europarlamentarul Eugen Tomac ”The New York Times a spulberat teoria lansată de Moscova, precum că masacrul de la Bucea este o înscenare a Kievului. într-o analiză jurnalistică a prestigioasei publicații sunt prezentate imagini capturate de satelitul Maxar [...] Articolul VIDEO 18+ // The New York Times a spulberat teoria lansată de Moscova, precum că masacrul de la Bucea este o înscenare a Kievului apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.