NM Espresso: despre ampla conferință de presă a lui Sandu, «genocidul» și «provocările» de la Bucha și despre asistența externă pentru Moldova

18:20

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, anunță că mâine, 4 aprilie, în țara noastră va fi zi de doliu național „în memoria tuturor vieților nevinovate pierdute, în ultimele 39 de zile, în Ucraina". Șeful statului a spus că Moldova condamnă „cu fermitate aceste crime împotriva umanității". „Suntem șocați, alături de o lume întreagă, de masacrul din