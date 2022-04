Filiala Gazprom din Germania intră sub controlul statului german

15:30

Maia Sandu dezvăluie ce a discutat cu Vladimir Zelenski de la începutul războiului Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, confirmă că a avut discuții cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski, de la începutul invaziei ruse în Ucraina. „Am discutat despre mai multe lucruri. Despre modul în care noi am putea să ajutăm Ucraina. Evident am reiterat faptul că noi condamnăm acest război împotriva Ucrainei. Am informat faptul că noi ajutăm refugiații și suntem gata să ajutăm oricâți ar veni, c...