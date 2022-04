Zelenski: E fundamental să apărăm independența Republicii Moldova

11:40

Cele mai mari scumpiri se văd la plăcile OSB (plus 103% din martie 2021 până în martie anul acesta), la ţeava rectangulară (plus 118%) şi la panourile sandwich (plus 121%). Între 15% şi peste 100% sunt pro­cen­tele cu care s-au majorat pre­ţurile principalelor materiale de con­strucţii din martie 2021 până în martie 2022, în condiţiile … Articolul ANALIZĂ ZF // Preţurile materialelor de construcţii au luat-o la galop apare prima dată în Punctul pe i.