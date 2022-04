VIDEO/ Zelensky, într-un discurs în Parlamentul României: „Ucraina nu este singura țintă a Rusiei. Vor să atace Odesa și de acolo mai este un pas până în R. Moldova”

12:00

Rusia a transferat trupe, inclusiv mercenari Wagner, în regiunea separatistă Donbas din estul Ucrainei, arată un raport al serviciilor secrete britanice. „Forțele rusești continuă să se consolideze și să se reorganizeze în timp ce își reorientează ofensiva în regiunea Donbas din estul Ucrainei”, susțin serviciile secrete britanice. Latest Defence Intelligence update on the situation in...