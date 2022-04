Batrâncea susține că reținerea președintelui raionului Cahul este „represiune politică”. Reacția PAS

15:40

Ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a sosit în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ambasadei SUA în țara noastră. În timpul vizitei sale oficiale, ambasadorea va avea întrevederi cu oficiali guvernamentali implicați în răspunsul umanitar, se va întâlni cu refugiați ucraineni, precum și cu ONG-urile partenere și agențiile Națiunilor Unite care lucrează […]