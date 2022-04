Guvernele R. Moldova și Lituaniei, acord pentru eficientizarea luptei cu criminalitatea transfrontalieră

18:00

Uniunea Europeană va furniza o operațiune de asistență macrofinanciară în valoare de 150 de milioane de euro sub formă de împrumuturi și granturi în beneficiul Republicii Moldova, au decis luni statele membre ale Uniunii, dând undă verde unui pachet de asistență care va contribui la consolidarea rezilienței Republicii Moldova în contextul geopolitic actual și la acoperirea nevoilor legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în programul Fondului Monetar Internațional, transmite Radio Chișinău. Prin această decizie, precedată și de o aprobare din partea Parlamentului European, UE intenționează să sprijine agenda de reforme și stabilizare economică a Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Consiliului UE remis CaleaEuropeană.ro, asistența financiară adoptată va ajuta Republica Moldova să acopere, în perioada 2022-2024, o parte din nevoile sale reziduale de finanțare externă, care sunt estimate la 480 de milioane de dolari. Aceasta se înscrie în contextul noului program FMI pentru perioada 2021-2025. Se preconizează că plata va avea loc în trei tranșe, care urmează să fie deblocate în perioada 2022-2024. Din suma totală, până la 120 de milioane de euro se acordă sub formă de împrumuturi pe termen mediu și lung în condiții de finanțare favorabile și până la 30 de milioane de euro sub formă de granturi. Decizia adoptată luni, în aceeași zi în care SUA au anunțat un sprijin de 50 de milioane de dolari pentru Republica Moldova și cu o zi înainte ca România, Germania și Franța să lanseze la Berlin “Platforma de sprijin pentru Moldova”, va intra în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE. Articolul Republica Moldova va primi 150 de milioane de euro din partea UE apare prima dată în InfoPrut.