Batrîncea, după reținerea lui Marcel Cenușă: A cerut ajutor Guvernului, dar i-au trimis CNA să-l rețină. Partidul de guvernare îi amenință și vrea să-i subordoneze politic

Ceartă la ședința Parlamentului între Igor Grosu și Marina Tauber. Deputata s-a arătat nemulțumită de faptul că ședința Parlamentului a fost convocată astăzi, în contextul în care joi, la ultima întrevedere a Legislativului, s-a discutat despre o nouă ședință tot pentru ziua de joi, 7 aprilie. „Vă rog să ne explicați graba, dar vă rog, un răspuns tehnic, nu politic”, a spus aceasta. În replică, Grosu a spus că „lupta cu bandiții și hoții nu are vacanță și nu are regim special, e continuă”. „Noi am fost pregătiți conform procedurii declanșată cu mult timp înainte de a discuta subiectul vineri, atunci au parvenit candidaturile partenerilor de dezvoltare”, a răspuns acesta. Tauber a venit cu o altă replică.