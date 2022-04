FOTO/ Iarnă în Aprilie. Căderi de zăpadă record la Moscova și ninsori în unele părţi ale Italiei

10:40

Fotografia unei erupţii a vulcanului Cumbre Vieja, din insula spaniolă La Palma, s-a clasat în finala concursului “Image of the Year” pe care îl organizează anual NASA, relatează EFE și Agerpres. În această fotografie, făcută la 4 octombrie anul trecut de astronautul Joshua Stevens de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), se poate observa o […] Articolul Fotografia vulcanului din insula La Palma, finalistă la concursul „Image of the Year” organizat de NASA apare prima dată în Ecopresa.