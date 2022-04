Natalia Gavrilița s-a întâlnit cu ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield

07:30

BERBECIn sfarsit pui in miscare cateva obiective de a tale pentru o lunga durata. Bine pentru tine! Dar, desi totul este pregatit si esti gata de plecare, este posibil ca astazi sa primesti o notificare despre o anumita intarziere in planurile tale. Frustrarea poate fi insuportabila, dar cand faci un pas inapoi si te uiti la imaginea din ansamblu, vei vedea ca in cele din urma aceasta intarzie