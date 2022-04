Preşedintele Consiliului European – „șocat” de imaginile din Ucraina. Anunță noi sancțiuni împotriva Moscovei 

17:00

Ucraina nu are nimic de-a face cu incendiul de la depozitul de petrol din Belgorod. Declarații în acest sens au fost făcute de consilierul șefului biroului președintelui Zelenski, Alexei Arestovici, subliniind că autoritățile ruse sunt responsabile pentru tot ceea ce se întâmplă pe teritoriul Rusiei, iar Ucraina luptă doar pe propriul teritoriu. „Noi luptăm pe […]