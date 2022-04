S-a aflat cât îi costă pe ucraineni fiecare lună de război

14:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează despre o nouă avertizare. Potrivit meteorologilor, va fi cod galben de precipitații puternice și intensificări ale vântului. Totodată, se va răci brusc în țara noastră. Avertizarea meteorologică intră în vigoare mâine și va fi valabilă până la 3 aprilie. În perioada menționată vor cădea precipitații sub formă de ploaie și […] The post Alertă meteo. Cod galben de ploi și vânt puternic appeared first on NewsMaker.