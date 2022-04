Expert | În Republica Moldova activitatea economică este blocată

05:50

O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), în frunte cu șeful misiunii FMI pentru Moldova, Ruben Atoyan, seThe post O echipă de experți FMI vin la Chișinău. Pot să presupun că fuvernul nu are permisiunea FMI ca să ia această decizie appeared first on Omniapres.