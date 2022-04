VIDEO// Bloggerița ucraineană, acuzată anterior de Rusia, că a jucat un rol de figurantă după bombardamentul de la maternitatea din Mariupol, în premieră a vorbit despre evenimentele din 9 martie. Aceasta a povestit cum a ajuns să fie internată la acea maternitate, care era atmosfera până în ziua bombardamentelor și ce s-a întâmplat de fapt în acea după amiază. Tânăra a oferit o altă latură a incidentului, diferită de cea prezentată de presa din Ucraina, dar și cea din Occident. Aceasta a povestit că militarii nu ajutau cu nimic. „Veneau și cereau mâncare. Lor li s-a spus – Care mâncare, totul este pentru femeile însărcinate. Aceștia au spus că nu mâncaseră de 5 zile și că nimeni nu îi ajută. Astfel, au luat mâncarea”, a spus acesta. „Pe 8 martie totul a fost liniștit, am sărbătorit, chiar în aceste condiții, pe 9 martie nu au fost împușcături, noi dormeam liniștiți. Cred că pe la amiază s-a auzit bombe. Apoi al doilea sunet. Toți se îmbulzeau, mai mulți au avut de suferit anume aici, eu am căzut pe bucăți de sticlă, dar nu a fost grav. Apoi ne-au evacuat în subsol. Acolo erau soții femeilor care erau afară, ele credeau că ei deja nu sunt în viață”, a spus aceasta. Ce ține de loviturile aeriene ale Rusiei, aceasta spune că ele nu s-au confirmat. Tânăra mai spune că a rugat să nu fie filmată, de mai multe ori. „Fotografiile au fost făcute pe 9 martie, eu am ieșit ultima pentru că au zis că nu trebuie cusute rănile, și am decis să ies ultima pentru că eram mai calmă. Majoritatea fetelor deja plecaseră, eu am rugat să merg la etajul 2 să îmi iau actele, apoi am inspectat zona cu un ochi. După văd un militar cu ceva pufos în mână și l-am rugat să nu filmeze că nu este momentul și s-a retras. Apoi din nou. La etajul 2 din nou mă filma, deja și alții l-au rugat să nu filmeze. Soțul meu a spus că e de la Associated Press. După explozie erau imediat pe loc”, a spus aceasta. Aceasta a confirmat moartea tinerei care la fel a apărut în pozele din 9 martie, ultima fiind prima evacuată întrucât starea era foarte gravă. Nici copilul ei nu a fost salvat. Autoritățile de la Kiev nu au comentat deocamdată versiunea prezentată de aceasta. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 9 martie. 17 persoane au fost rănite după lovitura aeriană a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii și secția de maternitate din Mariupol, transmitea guvernatorul regiunii Donețk a Ucrainei. De partea cealaltă, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, acuza de manipulare în cazul maternității din Mariupol. Acesta declară că sediul era demult evacuat și transformat în baza militară a batalionului Azov. „Acolo nu sunt medici și nici pacienți”, a declarat acesta

Bloggerița ucraineană, acuzată anterior de Rusia, că a jucat un rol de figurantă după bombardamentul de la maternitatea din Mariupol, în premieră a vorbit despre evenimentele din 9 martie. Aceasta a povestit cum a ajuns să fie internată la acea maternitate, care era atmosfera până în ziua bombardamentelor și ce s-a întâmplat de fapt în acea după amiază. Tânăra a oferit o altă latură a incidentului, diferită de cea prezentată de presa din Ucraina, dar și cea din Occident. Aceasta a povestit că militarii nu ajutau cu nimic. „Veneau și cereau mâncare. Lor li s-a spus – Care mâncare, totul este pentru femeile însărcinate. Aceștia au spus că nu mâncaseră de 5 zile și că nimeni nu îi ajută. Astfel, au luat mâncarea", a spus acesta. „Pe 8 martie totul a fost liniștit, am sărbătorit, chiar în aceste condiții, pe 9 martie nu au fost împușcături, noi dormeam liniștiți. Cred că pe la amiază s-a auzit bombe. Apoi al doilea sunet. Toți se îmbulzeau, mai mulți au avut de suferit anume aici, eu am căzut pe bucăți de sticlă, dar nu a fost grav. Apoi ne-au evacuat în subsol. Acolo erau soții femeilor care erau afară, ele credeau că ei deja nu sunt în viață", a spus aceasta. Ce ține de loviturile aeriene ale Rusiei, aceasta spune că ele nu s-au confirmat. Tânăra mai spune că a rugat să nu fie filmată, de mai multe ori. „Fotografiile au fost făcute pe 9 martie, eu am ieșit ultima pentru că au zis că nu trebuie cusute rănile, și am decis să ies ultima pentru că eram mai calmă. Majoritatea fetelor deja plecaseră, eu am rugat să merg la etajul 2 să îmi iau actele, apoi am inspectat zona cu un ochi. După văd un militar cu ceva pufos în mână și l-am rugat să nu filmeze că nu este momentul și s-a retras. Apoi din nou. La etajul 2 din nou mă filma, deja și alții l-au rugat să nu filmeze. Soțul meu a spus că e de la Associated Press. După explozie erau imediat pe loc", a spus aceasta. Aceasta a confirmat moartea tinerei care la fel a apărut în pozele din 9 martie, ultima fiind prima evacuată întrucât starea era foarte gravă. Nici copilul ei nu a fost salvat. Autoritățile de la Kiev nu au comentat deocamdată versiunea prezentată de aceasta. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 9 martie. 17 persoane au fost rănite după lovitura aeriană a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii și secția de maternitate din Mariupol, transmitea guvernatorul regiunii Donețk a Ucrainei. De partea cealaltă, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, acuza de manipulare în cazul maternității din Mariupol. Acesta declară că sediul era demult evacuat și transformat în baza militară a batalionului Azov. „Acolo nu sunt medici și nici pacienți", a declarat acesta

