VIDEO // Florin Cîțu și-a dat demisia de la șefia PNL

Florin Cîțu a anunțat sâmbătă că și-a depus demisia din funcția de președinte PNL. Florin Cîțu spune că nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție". „Este clar pentru mine că această coaliție cu PSD a fost greu de digerat, nu a fost un lucru natural. Tot ceea ce am făcut în această funcție, de când am preluat funcția de ministru al Finanțelor, premier și această funcție de președinte PNL, am luat decizii pent...

