„Oameni și neoameni”. Celebritățile din Rusia, împărțite în funcție de viziunea față de război

13:00

La 31 martie 2022 membrii Comisiei Unificate de Control s-au întrunit la Bender pentru o nouă încercare de a identifica soluții la problemele stringente din Zona de Securitate. La fel ca în ultimele 4 săptămâni, controversele au apărut la etapa formării ordinii de zi și au vizat subiectul retragerii temporare a observatorilor militari ucraineni din […] The post Chișinăul le cere pacificatorilor din Transnistria să renunțe la simbolul „Z” de pe uniforme appeared first on NewsMaker.