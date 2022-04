Denis Vieru a câștigat Grand Slam-ul de la Antalya

22:10

Membri ai delegației ucrainene care participă la negocierile cu Rusia, dar și oligarhul Roman Abramovici ar fi fost vizați de o tentativă de otrăvire, scrie The Wall Street Journal, aceste informații fiind confirmate și de o anchetă a grupului de investigații Bellingcat. Ei ar fi început să aibă simptome după... The post Roman Abramovici și negociatorii de pace ucraineni au avut simptome de posibilă otrăvire appeared first on Portal de știri.