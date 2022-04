Aur pentru Moldova. Judocanul Denis Vieru a câștigat Grand Slam-ul de la Antalya

08:40

Luptătoarea Irina Rîngaci a devenit pentru al doilea an consecutiv campioană europeană în cadrul Campionatului European de lupte, care are loc la Budapesta. Un anunț în acest sens a fost făcut de reprezentanții Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. Rîngaci a evoluat la categoria 68 de kg. În finală, eleva lui Andrei Chiperi a învins-o […]