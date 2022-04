Parlamentul European va sustine in continuare tara noastra in gestionarea crizei, dar si in consolidarea democratiei si valorilor europene - VIDEO

Parlamentul European va sustine in continuare tara noastra in gestionarea crizei, dar si in consolidarea democratiei si valorilor europene - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md