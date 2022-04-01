Рубежи Памяти

Новости Приднестровья, 1 aprilie 2022 18:50

1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....

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1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Решение Оперштаба от 30 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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27 марта потеплеет до +12°С Новости Приднестровья
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Анонс мероприятий на 27 марта Новости Приднестровья
25 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 26 марта Новости Приднестровья
09:00 Митинг, посвящённый Дню освобождения села Андреевка, литературно-музыкальная композиция Рыбницкий район, с. Андреевка, братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 09:00 Международный турнир на призы Даниелы Могурян по художественной гимнастике 10:00, 12:00, 14:00 Занятия с детьми-участниками проектов «Волшебная мастерская» и «Творческий калейдоскоп» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Митинг «Нам эхо памяти дано…», посвящен...
10:20
Более 360 человек сделали за сутки прививки от коронавируса Новости Приднестровья
Завершили иммунизацию уже свыше 143 тысяч приднестровцев
24 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 25 марта Новости Приднестровья
23 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 24 марта Новости Приднестровья
22 martie 2022
17:10
Решение Оперштаба от 21 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
21 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 22 марта Новости Приднестровья
16:50
Решение Оперштаба от 21 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
20 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 21 марта Новости Приднестровья
18 martie 2022
18:30
Каким будет Центр матери и ребенка после реконструкции Новости Приднестровья
Изменения затронут все отделения клиники общей площадью 3800 квадратных метров
17:50
Анонс мероприятий на 19 марта Новости Приднестровья
17 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 18 марта Новости Приднестровья
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От гречки до перловки: Рыбница и запас круп Новости Приднестровья
1992-2022, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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ПАСЕ, декларация и «оккупация» Новости Приднестровья
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16 martie 2022
19:20
Решение Оперштаба от 14 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
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Анонс мероприятий на 17 марта Новости Приднестровья
Мероприятия, посвящённые 30-й годовщине со дня образования Народного ополчения ПМР Григориопольский район, п. Карманово, братская могила, памятник «Воину-освободителю», памятные знаки 09:00 Возложение цветов к могилам каменчан, погибших при защите Приднестровья 10:00 Торжественное собрание. Вручение юбилейных медалей Григориопольский район, с. Малаешты, площадь перед зданием Дома культуры 10:00 Церемония возложения цветов к местам упокоения защитников Приднестровья 10:00 Церемония награждения юб...
10:20
Прививки от COVID-19 за сутки сделали более 280 человек Новости Приднестровья
150 человек приднестровцев прошли ревакцинацию
07:20
О погоде на 16 марта: Без осадков, +7°С Новости Приднестровья
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание
14 martie 2022
17:50
Анонс мероприятий на 15 марта Новости Приднестровья
16:50
15 марта потеплеет до +11°С Новости Приднестровья
Осадков не ожидается
13:30
В школе-интернате села Попенки произошел пожар Новости Приднестровья
Пострадавших нет, ведётся разбирательство
13 martie 2022
17:40
Анонс мероприятий на 14 марта Новости Приднестровья
12 martie 2022
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Анонс мероприятий на 13 марта Новости Приднестровья
11 martie 2022
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Анонс мероприятий на 12 марта Новости Приднестровья
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Решение Оперштаба от 7 марта 2022 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июн...
9 martie 2022
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Анонс мероприятий на 10 марта Новости Приднестровья
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Анонс мероприятий на 9 марта Новости Приднестровья
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Анонс мероприятий на 6 марта Новости Приднестровья
4 martie 2022
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Анонс мероприятий на 5 марта Новости Приднестровья
10:00 Кукольный спектакль «Царевна-лягушка» для детей   Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 10:00-17:00 Выставка-комплимент «Оратория во славу женщины» Тирасполь, Централизованная библиотечная система, филиал № 4 10:00, 12:00, 14:00 Цикл занятий для детей: мастер-класс «Шапка Гугуцэ» по созданию теневого настольного театра; театрализованная кукольная сказка «Легенда о Мэрцишоре»; занятия с детьми проекта «Творческий калейдоскоп»       ...
3 martie 2022
18:10
Председателем «Динамо-центра» избран Виталий Нягу Новости Приднестровья
Физкультурно-спортивное общество было создано под эгидой Министерства внутренних дел в 2003 году
17:50
Анонс мероприятий на 4 марта Новости Приднестровья
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