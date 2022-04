Atenție - copii! Sau cum nenii care construiesc clădiri de lux ar pune în pericol viața a 50 de minori

17:10

Alexandru Talmațchi: De când m-am alăturat echipei BCR Chișinău, am trecut prin multe schimbări, am trecut prin diverse tranziții și am contribuit la îmbunătățirea proceselor. Înființată în 1998, BCR Chișinău este prima bancă din Republica Moldova cu capital străin. Având în gestiune peste 100 angajați, instituția financiară se bucură de o reputație și popularitate foarte bună pe piața resurselor umane din Republica Moldova. Acest lucru este datorat oportunităților oferite angajaților de a se dezvolta și crește profesional.