Republica Moldova se pregătește să primească un chestionar din partea Comisiei Europene privind cererea de aderare la UE

Republica Moldova are vulnerabilități majore de securitate în contextul în care are o armată străină pe teritoriul său și se află în imediata apropiere a războiului ruso-ucrainean. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Șefa statului a mai remarcat că Republica Moldova are neutralitatea scrisă în Constituție, dar această neutralitate nu este respectată de toți. „Nu avem informații despre un risc iminent la adresa Republicii Moldova în această perioadă, dar spunem deschis, așa cum am spus de fiecare dată: bineînțeles că avem vulnerabilități majore de securitate. Suntem foarte aproape de război, suntem la câțiva kilometri, suntem o țară cu neutralitatea scrisă în Constituție, dar această neutralitate nu este respectată de toți. Avem o armată străină, armata rusă pe teritoriul Republicii Moldova. Toate aceste lucruri, bineînțeles, creează vulnerabilități", a declarat președintele R. Moldova în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, Maia Sandu a specificat că „noi facem tot ce putem ca să menținem liniștea și pacea în Republica Moldova, dar nu toate lucrurile depind de autoritățile de la Chișinău".