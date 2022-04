Motivul pentru care Parlamentul se întrunește luni, 4 aprilie, în ședință plenară

15:10

În anul 2021, volumul de export al industriei IT din R.Moldova a atins 349,82 milioane de dolari. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, exporturile au crescut cu 35% față de 2020. Aceste rezultate se datorează politicilor favorabile de dezvoltare a sectorului IT, în special a regimului fiscal distinct în care operează cei 1 055 rezidenți activi ai parcului virtual „Moldova IT park”, dintre care 182 companii cu capital străin din 39 țări. Astfel, cifra de afaceri realizată de către r...