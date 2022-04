Jurnalistul trebuie să prezinte realitățile și istoriile oamenilor pentru a schimba lucruri și destine

20:40

Mamele care au copii de până la trei ani vor avea posibilitatea să revină mai devreme la serviciu după naștere, iar angajatorii să ofere salariaților unele servicii de îngrijire a copilului la locul de muncă. Modificările aprobate recent de Parlamentul R. Moldova la Codul muncii și Codul educației vor contribui la extinderea serviciilor alternative de îngrijire și educare a copiilor, asigurând condiții pentru ca părinții să poată combina viața personală și obligația de îngrijire a copiilor cu viața profesională.Irina Svistun are 31 de ani și este mamă a doi copii de cinci și nouă ani. În ultimii nouă ani a stat mai mult în concedii de îngrijire a copiilor și nu a mers la serviciu. Ea lucrează într-o firmă de construcții și spune că i-a fost greu să se integreze în serviciu după această pauză. „Știți, după mai mulți ani de stat acasă meseria se uită, în plus, financiar e destul de greu, mai ales că am fost obișnuită să mă descurc de una singură. Dacă erau creșe suficiente și mai ieftine decât sunt acum, ieșeam la serviciu chiar în primul an după nașterea copilului”, explică Irina. O altă mamă care a trecut prin experiență similară este și Alina…