Noile tarife la energia electrică intră în vigoare începând cu 1 aprilie. Cu cât mai mult vor plăti consumatorii

09:20

Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia),două persoane fiind rănite, transmite Nexta, citată de HotNews. Autoritățile locale susțin că incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei. ”Serviciile de urgență s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”, a transmis guvernatorul regiunii, pe Telegram. An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia. • "The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to...