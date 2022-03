Armașu: Vom avea presiuni suplimentare inflaționiste, pentru că vom fi nevoiți să schimbăm lanțul de aprovizionare din Est spre Vest

14:00

Luni, 28 martie, în regiunea Harkiv, Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat trei localități de sub ocupația invadatorilor ruși, anunță Administrația Regională Militară Harkiv, scrie UNIAN, citat de Rador. "Armata ucraineană a preluat controlul asupra a trei localități din regiunea Harkiv, eliberându-le de sub ocupația invadatorilor ruși. Cu toate acestea, invadatorii ruși continuă să deschidă […]