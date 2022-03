ONU: 60% din copiii ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească casele din cauza războiului

13:30

Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei, a publicat un mesaj la o lună de la invazia Rusiei în Ucraina, făcând un bilanţ devastator al unei alte realităţi în Europa, scrie protv.ro „Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învăţat să diferenţiem sunetele artileriei (...) am întâlnit criminali de război care ucid civili în mod deliberat”, a spus ea. „Acum exact o lună, ne-au trezit sunetele exploziilor care nu s-au oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită în c...