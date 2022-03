O republică dorește să organizeze un referendum privind alipirea la Rusia

Liderul Osetiei de Sud, teritoriu prorus din Caucaz care s-a desprins de Georgia, a declarat că are în vedere o

