În aprilie, Moldova va cumpăra gaz cu $1160-1170 pentru mia de metri cubi

Deputații ucraineni au înregistrat în Rada Supremă un proiect de lege „Cu privire la interzicerea Patriarhiei Moscovei pe teritoriul Ucrainei". Proiectul de lege, comunică Ukrainskaya Pravda, propune interzicerea „activităților Patriarhiei Moscovei – Bisericii Ortodoxe Ruse și organizațiilor religioase care fac parte din Biserica Ortodoxă Rusă, inclusiv și din biserica ortodoxă ucraineană. La fel, potrivit proiectului […]