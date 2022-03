Guvernul a alocat 400 mii lei pentru acordarea unor indemnizații unice familiilor personalului decedat în lupta cu COVID

14:50

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi în Parlamentul României, a anunțat miercuri șeful Senatului, Florin Cîțu, scrie hotnews. Cîțu a făcut acest anunț pe Twitter, spunînd că a discutat în acest sens cu premierul Ucrainei, Denis Şmigal. Important talk w/ the Prime minister of , @Denys_Shmyhal: President @ZelenskyyUa will give a speech to the Parliament. • As President of the Senate, I will arrange for this to happen next week. has my full support.Thank you, Denys...